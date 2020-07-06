Чебоксары, , 06:04 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела по факту ограбления инвалида, которое совершили «трое в медицинских масках». Установлены все трое подозреваемых, из них двое мужчин ранее были неоднократно судимы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Ограбление было совершено в апреле 2020 года в одном из домов по проспекту Тракторостроителей, жертвой стал передвигающийся на коляске 56-летний инвалид. Он не смог помешать злоумышленникам, которые вынесли из квартиры компьютерную технику и телефон, а затем скрылись на такси.

«Сотрудники уголовного розыска установили сначала машину, на которой передвигались подозреваемые, а затем личности всех троих нападавших: им от 19 до 42 лет, двое из них неоднократно судимы», — говорят в полиции.

Правоохранители отмечают, что 42-летний мужчина также обвиняется в серии краж из торговых центров Чебоксар. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция предупреждала о возможных мошенничествах в связи с режимом самоизоляции, отмечая, что сложившуюся ситуацию злоумышленники могут использовать в своих целях. В частности, 30 марта в Чебоксарах идущей в магазин горожанке преградили путь двое мужчин в марлевых масках, предложив помочь в покупке и попросив взамен банковскую карту или наличные.

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