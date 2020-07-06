Якутск, , 05:54 — REGNUM Житель Якутска обнаружил в окрестностях города в лесополосе свежие могилы и валяющиеся пустые гробы.

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Мужчина снял видео и выложил в соцсети. Он пояснил, что нашёл пять свежих безымянных могил, одна из которых с памятником. По его мнению, это мусульманские захоронения.

Несанкционированное кладбище находится за птицефабрикой: пустые необитые деревянные гробы валяются в грязи и мусоре. Мэрия Якутска организовала проверку.

«На место выехали работники и заместитель директора МУП «Ритуал». Вызвали полицию, а также обратились в национальные общины для того, чтобы установить принадлежность захоронений. Мусор убрали», — цитирует News.ykt.ru пояснения окружной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровска купили земельный участок под новое кладбище — городу катастрофически не хватает мест для захоронений усопших.