Петропавловск-Камчатский, , 05:49 — REGNUM На Камчатке у туриста отказали ноги при восхождении на самый высокий в Евразии действующий вулкан Ключевской.

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Практически на вершине вулкана мужчине стало плохо, у него отказали ноги, затем турист потерял сознание. Его товарищ спустился с исполина для того, чтобы позвать на помощь.

Началась спасательная операция, пишет «КамИНФОРМ» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, велосипедиста, который пропал в горах, обнаружили спасатели в Башкирии.