Елизово, Камчатский край, , 05:30 — REGNUM На Камчатке в районе города Елизово бродят медведи. Горожан призывают соблюдать меры безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Елизово.

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Сразу несколько медведей были замечены в Елизово — один в районе кладбища, и три в районе горы Морозная.

Информацию о хищниках передали в правоохранительные органы. Специалисты патрулируют районы Елизово.

«В вечернее время без необходимости не выходите в районы, где замечены медведи. Проследите, где находятся ваши дети. Кормить хищников запрещено!», — обратились к жителям чиновники Елизово.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке охотоведы обнаружили и отстрелили медведя, который ранее напал на рыбака в районе реки Авача.