Токио, , 04:46 — REGNUM Четыре человека погибли при возгорании, произошедшем на складе в японской префектуре Сидзуока, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что среди погибших один являлся сотрудником полиции, еще трое, предположительно, пожарными. По предварительной версии, все четверо зашли на склад в городе Иосида еще до того, как пламя охватило здание. Пока местные власти пытаются опознать троих погибших, которые, по их мнению, могут являться сотрудниками пожарной службы. Также еще трое пожарных получили ранения.

Возгорание удалось ликвидировать спустя 16 часов. При этом, как отметили в пожарной службе города, здание склада было пустым на момент возгорания.