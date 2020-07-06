Хабаровск, , 04:50 — REGNUM В протоке реки Амур рядом с селом Мариинское Ульчского района Хабаровского края 5 июля утонули трое детей, сообщили ИА REGNUM ИА REGNUM в пресс-службе СУ СУ РФ региона.

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По факту трагической гибели детей 9, 10 и 12 лет возбуждено уголовное дело.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Известно, что мальчики купались в реке без взрослых. По словам очевидцев, дети утонули, пытаясь переплыть протоку.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи Кемерово возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины, женщины и ребёнка, утонувших в озере в минувшие выходные.