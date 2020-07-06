Якутск, , 04:33 — REGNUM В Якутии отмечают снижение количества лесных пожаров, на 6 июля тушат 23 лесных пожара в 14 районах общей площадью 1 123,50 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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За минувшие сутки ликвидировали три пожара в Усть-Майском, Хангаласском и Мирнинском районах. В тушении пожаров задействовано 630 человек, 56 единиц техники.

На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда действует 90 возгораний на общей площади 383 033 га.

Всего с начала пожароопасного сезона В Якутии зарегистрировано 622 лесных пожара общей площадью 1 732 645 га, из них на активно охраняемой территории лесного фонда 147 лесных пожаров на площади 9 216 га.

Как сообщало ИА REGNUM, на тушение пожаров в Сибирском и Дальневосточном округах привлечено 559 специалистов ФБУ «Авиалесоохрана», 50 специалистов БУ «Ханты-Мансийская база авиационной и наземной охраны лесов», 40 специалистов ГБУ «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов, 21 специалист КГСАУ «Дальневосточная авиабаза» (Хабаровский край).