Токио, , 03:51 — REGNUM Не менее 40 человек погибли в результате стихийных бедствий, вызванных сильными ливнями на юго-западе Японии, передает телеканал NHK.

Пока официально подтверждена смерть у 24 человек. Еще 16 находятся в состоянии клинической смерти — в этом случае официально летальный исход могут констатировать только медработники, а не сотрудники спасательных служб, работающих на месте катастрофы.

Отмечается, что 14 погибших являлись постояльцами дома престарелых в японской префектуре Кумамото, который затопило в результате разлива реки. Еще 12 человек пока числятся пропавшими без вести.

Больше всего от стихийных бедствий пострадала префектура Кумамото. Там из-за разлива рек оказались затопленными более 1000 гектаров. При этом японское метеоролигическое агентство утверждает, что сильные ливни продолжат идти на юго-западе Японии в течение 6 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 31 погибшем в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями в Японии. Из них официально смерть была подтверждена у 16 человек, еще 17 находились в состоянии клинической смерти.

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