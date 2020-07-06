Уссурийск, Приморский край, , 03:50 — REGNUM В Уссурийске Приморья построят масштабный комплекс защитных гидротехнических сооружений, что позволит избавить муниципалитет от ежегодных паводков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Строительно-монтажные работы на Кугуковском водохранилище в Уссурийске идут полным ходом. Стоимость реконструкции водохранилища — 235 млн рублей, из них 70 млн — это деньги краевого бюджета. Все работы должны завершить в декабре 2020 года.

Кугуковское водохранилище — первое гидротехническое сооружение (ГТС) в Уссурийском городском округе, где проводятся работы по реконструкции. Разработана и получена проектно-сметная документация на ремонт и реконструкцию еще трёх ГТС — дамб в районе Семи ветров, на Солдатском озере, Малоказаченском водохранилище. На Раковском гидроузле и дамбе рек Раковка и Комаровка работы по проектированию будут завершены до конца года.

Расчистка русел, ремонт и строительство защитных сооружений идёт и в других муниципалитетах Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня из-за сильных ливней реки в Приморье затопили дороги, смыли мосты.