Нью-Дели, , 02:41 — REGNUM Семь человек погибли в результате взрыва на заводе в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает пресс-служба местной администрации.

Сообщается, что взрыв произошел на заводе пиротехники в Моди-Нагар. В результате инцидента семеро человек погибли, среди них — одна женщина. Также четверо получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают владельца фабрики, а также пытаются опознать погибших.

При этом, по словам местных жителей, на фабрике фейерверков не соблюдались требования безопасности. Также у владельцев предприятия отсутствовала лицензия на производство пиротехники.