Хух-Хото, Китай, , 00:43 — REGNUM Один случай подозрения на заражение бубонной чумой выявили во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что в муниципальном округе Баян-Нур в больнице хошуна Урад-Чжунцзи находится пациент с подозрением на бубонную чуму. В связи с этим в регионе призвали жителей соблюдать меры безопасности, чтобы предотвратить распространение инфекции. Также местных жителей призвали перестать охотиться и употреблять в пищу пойманных животных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Внутренней Монголии был введен режим повышенной эпидемиологической опасности из-за угрозы распространения бубонной чумы. Отметим, что 28 июня в Монголии были выявлены случаи заболевания бубонной чумой. В связи с этим на западе Монголии ввели режим карантина.

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