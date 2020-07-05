Анкара, , 23:26 — REGNUM На северо-западе Турции в провинции Коджаэли попал в дорожно-транспортное происшествие пассажирский автобус. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил телеканал Habertürk.

Авария произошла на шоссе в районе города Гебзе. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 17 получили ранения.

«Пассажирский автобус … перевернулся по неизвестной пока причине», — сообщили журналисты телеканала.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля в американском штате Северная Каролина в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек.

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