Анкара, 5 июля 2020, 23:26 — REGNUM На северо-западе Турции в провинции Коджаэли попал в дорожно-транспортное происшествие пассажирский автобус. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил телеканал Habertürk.
Авария произошла на шоссе в районе города Гебзе. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще 17 получили ранения.
«Пассажирский автобус … перевернулся по неизвестной пока причине», — сообщили журналисты телеканала.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
Как передавало ИА REGNUM, 4 июля в американском штате Северная Каролина в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек.
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