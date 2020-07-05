Донецк, , 21:56 — REGNUM Украинские силовики обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 5 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По последним данным, в результате обстрела поселка никто из мирных жителей не пострадал.

«Зафиксированы повреждения фасада и остекления по адресу: улица Косарева, дом 6, квартира 17», — говорится в сообщении.

Другая информация не приводится.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля пресс-служба представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщила, что украинские силовики за сутки один раз нарушили режим прекращения огня.

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