Анкара, , 18:36 — REGNUM Жертвами взрывов на фабрике фейерверков в Турции стали, по последним данным, шесть человек, ещё 114 получили ранения. Об этом, как передает газета Hürriyet, 5 июля сообщил губернатор провинции Сакарья Четин Октай Калдырым.

«Число погибших (в результате взрывов на фабрике) возросло до шести», — сказал он.

Ранее сообщалось о четырех жертвах.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля в провинции Сакарья на северо-западе Турции на фабрике по производству фейерверков произошел взрыв. Известно, что всего на фабрике в момент ЧП находились 186 работников.

Читайте также: В Турции взорвалась фабрика фейерверков. Погибли люди