Выборг, Ленинградская область, , 17:41 — REGNUM В городе Выборг Ленинградской области 17-летний юноша, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, зарезал 88-летнего пенсионера и поджег его квартиру. Преступник задержан и уже дал признательные показания, сообщили 5 июля в следственном управлении СКР по Ленобласти.

Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями различных частей тела нашли в ночь на воскресенье после тушения пожара в квартире по бульвару Кутузова в Выборге. Сразу же стало понятно, что речь идет об убийстве, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Одновременно от местной жительницы поступило сообщение о пропаже 17-летнего сына, который уже не раз уходил из дома.

«В ходе поисковых и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции была обнаружена куртка несовершеннолетнего, в которой находился паспорт и два телефона, один из которых принадлежал убитому пенсионеру», — рассказали в СУ СКР по Ленобласти.

Вскоре подозреваемый юноша был задержан и дал признательные показания в убийстве.

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, а также причины и условия, способствовавших совершению злодеяния несовершеннолетним гражданином.

«В ходе предварительного следствия также будет дана оценка деятельности органов профилактики», — отметили в следственном управлении.