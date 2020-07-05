Чикаго, США, , 17:33 — REGNUM В американском штате Иллинойс неизвестные открыли стрельбу по участникам вечеринки. Об этом сообщает местный филиал телекомпании ABC со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 5 июля, в городе Чикаго. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще четверо получили ранения.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Злоумышленники, открывшие стрельбу по людям, пока не установлены.

Напомним, 5 июля телеканал CNN со ссылкой на источники в полиции сообщил, что в городе Гринвилл (штат Южная Каролина) в одном из ночных клубов произошла стрельба. По последним данным, в результате трагедии погибли два человека, ещё восемь получили ранения.

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