Зуевский район, , 17:30 — REGNUM Сотрудники МЧС по Кировской области не обнаружили угрозы дальнейшего обрушения здания торгового центра в городе Зуевка. Об этом 5 июля сообщает ТАСС.

«Да, это действительно так», — отметил представитель МЧС в комментарии агентству, подтвердив факт отсутствия опасности на указанном объекте.

Напомним, 5 июля в городе Зуевка обрушилось перекрытие на месте возведения здания торгового центра, в результате происшествия погибли три человека. В настоящее время здание демонтируется.