Нью-Дели, , 17:23 — REGNUM В результате взрыва на фабрике в индийском штате Уттар-Прадеш погибли по меньшей мере семь человек. Об этом 5 июля сообщает агентство ANI.

Число погибших может возрасти, так как еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

По предварительным данным известно, что взрыв произошел после возгорания, причины которого выясняются. Сотрудники полиции приступили к идентификации личностей погибших.