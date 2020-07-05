Кемерово, , 16:54 — REGNUM В Кемерове произошло ДТП с участием двух транспортных средств — легковой автомобиль и грузовик МАН. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

По последним данным, в результате аварии погибли двое взрослых и ребенок. Авария произошла на 302 км автодороги Р-255 «Сибирь».

«Установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа УМВД РФ, прибывшие на место трагедии, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июня в Кемерове машина скорой помощи попала в ДТП. Авария произошла на пересечении улиц Н. Островского и Весенней. Травмы различной степени тяжести получили водитель скорой, два фельдшера и пациент.

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