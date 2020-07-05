Варшава, , 16:37 — REGNUM Спортивный самолет Rand Robinson КР-1 упал на частный дом в Польше. Об этом пишет местное издание Teraz Krosno.

ЧП произошло сегодня, 5 июля, в городе Кросно. По последним данным, пилот, который не получил серьезных травм, смог выбраться из кабины самостоятельно. Других пострадавших нет.

«Одномоторный спортивный самолет Rand Robinson КР-1 упал на территории частного домовладения», — сообщают журналисты.

Отмечается, что при падении самолет задел кровлю частного дома, припаркованное транспортное средство и фонарь.

Сотрудники Госкомиссии по расследованию авиационных происшествий в ближайшее время выяснят причины аварии.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в аэропорту Макассара совершил аварийную посадку возле взлетно-посадочной полосы самолет индонезийской авиакомпании Garuda Indonesia GA 613.

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