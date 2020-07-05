Курган, , 15:20 — REGNUM В Курганской области за последние сутки лабораторно подтверждены 53 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Основные очаги заражения — это Курган, где выявлены 25 положительных теста на SARS-CoV-2, а также Шадринск с девятью заражениями.

«Остальные — пациенты из Каргопольского, Кетовского, Куртамышского, Сафакулевского, Целинного, Шатровского, Шумихинского районов области», — сообщает оперштаб.

С начала пандемии коронавируса в курганской области зафиксирована одна тысяча заражений новым коронавирусом. Из них 589 пациентов выздоровели, двое с COVID-19 скончались.