Кишинёв, , 13:56 — REGNUM Несколько населенных пунктов в Яловенском, Новоаненском и Хынчештском районах, а также в муниципии Кишинев были затоплены в результате ливней, прошедших в ночь с 4 на 5 июля сообщает 5 июля пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций.

Спасателям пришлось откачивать воду из подвала одного из жилых домов в городе Дурлешты муниципия Кишинев. В городе Кодру (муниципий Кишинев) спасатели откачали воду из подвалов трех зданий на улице Святого Николая, а в самом Кишиневе — из подвалов двух жилых домов.

Работы по откачке воды велись в селе Хорешть в Яловенском районе, а также в коммуне Гратиешты (муниципий Кишинев).

Ливни прошли в Хынчештском, Комратском и Новоаненском районах. Комиссиям по чрезвычайным ситуациям предстоит оценить нанесенный осадками ущерб.

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