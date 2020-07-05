Зуевский район, , 13:37 — REGNUM Для разбора завалов обрушившегося в городе Зуевка Кировской области строящегося торгового центра спасателями, из-за чего погибли четыре человека, применятся спецтехника. Об этом 5 июля сообщает региональный МЧС, передает РИА Новости.

«На месте происшествия работают сотрудники МЧС, применяется спецтехника», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в числе техники применяется гидравлический аварийно-спасательный инструмент «Медведь», который предназначен для перемещения фрагментов разрушенных зданий и деблокировки пострадавших.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что В Кировской области в городе Зуевка произошло обрушение стены и перекрытий на месте стройки торгового центра, в результате чего погибли четыре человека.