Портленд, США, , 13:26 — REGNUM В американском городе Портленд (США, штат Орегон) продолжаются массовые беспорядки. Об этом 5 июля пишет газета The Oregonian.

Напомним, что в США 4 июля отмечался День независимости. Тем не менее праздник омрачен массовыми протестами по всей стране, погромами и мародерством. Эти беспорядки вспыхнули после смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда, которого задержала полиция. Определенные политические силы в США используют этот инцидент в своих предвыборных целях.

В Портленде беспорядки продолжаются уже второй день. 4 июля протестующие сжигали государственные флаги США прямо на улицах. Одна из групп протестующих сжигала флаг США на том месте, где ранее стояла статуя оленя. Эту статую протестующие сожгли за несколько дней за этого. Как олень относится к расизму не знает никто.