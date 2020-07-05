Киров, , 12:59 — REGNUM Прокуратура Кировской области начала проверку после гибели трех работников на строительном объекте в городе Зуевка. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при строительстве торгового центра, расположенного по улице Свердлова дом 1а, произошло обрушение перекрытий на площади 250 квадратных метров.

В результате обрушения погибли три человека. Один человек был извлечен из-под завалов и доставлен в больницу.

По данному факту Следственного управление СК по Кировской области возбудило уголовное дело.