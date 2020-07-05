Хемниц, Германия, , 12:50 — REGNUM Гражданин Сирии, который является просителем политического убежища в Германии, получил один год лишения свободы условно за то, что в канун Рождества напала на местного жителя с ножом и нанес ему серьезные повреждения. Об этом 5 июля сообщает газета Junge Freiheit.

По данным издания, отец напавшего во время раздачи одежды нуждающимся в приходской конторе саксонского прихода Святого Николая в канун Рождества (24 декабря прошлого года) вел себя агрессивно и расталкивал собравшихся там людей, за что его оттуда выдворили.

После этого, он с еще шестью людьми, включая его сына, вернулся в церковь, чтобы свести счеты за произошедшее, где в ходе драки его 17-летний отпрыск нанес ножевое ранение пытавшемуся ее остановить церковному помощнику.

При этом у церковного помощника было повреждено легкое и его жизнь удалось спасти только благодаря срочно проведенному оперативному вмешательству, однако окружной суд Хемница «не нашел никакого намерения убить» у несовершеннолетнего подсудимого и дал ему год испытательного срока, отпустив на свободу.

Также осужденный вместе с сыном отец тоже был приговорен к наказанию, однако он уже отбыл шестимесячный срок во время нахождения под стражей и тоже был отпущен.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля стало известно, что 4−5 июля, итальянская партия «Лига» Маттео Сальвини в режимах онлайн и оффлайн проведет сбор подписей граждан за изменение экономической и миграционной политики в Италии.