Вена, , 12:14 — REGNUM Австрийская полиция не подтвердила информацию некоторых СМИ страны о том, что убитый в ходе стрельбы под Веной гражданин РФ и другой, стрелявший в него российский гражданин, являются выходцами из Чечни. Об этом 5 июля сообщил представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценеккер, его слова приводит РИА Новости.

«Я пока не могу это подтвердить. Пока у нас речь о гражданах России, их личности еще предстоит уточнить», — заявил представитель полиции Австрии в ответ на просьбу дать комментарий по поводу данных сообщений.

Также он сообщил, что трагический инцидент произошел 4 июля примерно в 19:30 по местному времени (20:30 мск), когда в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин (Нижняя Австрия), произошедшей недалеко от Вены.

«Известно, что 43-летний гражданин России был найден мертвым с огнестрельным ранением. Полиция начала розыск, и около 21.30 в районе Линце (Верхняя Австрия) был задержан 47-летний предполагаемый стрелявший. Он также гражданин России», — рассказал Шварценеккер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в посольство России в Австрии не поступало обращений по поводу сообщений о том, что ранее австрийском городе Герасдорф, расположенном вблизи Вены, был убит просивший у австрийских властей политического убежища гражданин РФ.

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