Канберра, , 09:18 — REGNUM В Австралии по меньшей мере три человека погибли в результате опрокидывания лодки к юго-востоку от Сиднея. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает местный телеканал 7 News.

Известно, что аварийно-спасательные службы прибыли на место происшествия. Спасателям удалось вытащить из воды троих человек, однако они скончались на месте. Власти пока не разглашают личности погибших.

По предварительным данным, на борту лодки находились только трое погибших. Причина опрокидывания лодки выясняется. Идет расследование.