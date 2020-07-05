Сиэтл, США, , 08:31 — REGNUM В американском городе Сиэтл, где протесты на почве расизма приняли наиболее радикальный характер, автомобиль въехал в толпу протестующих — погибла женщина. Об этом пишет местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков.

В субботу, 4 июля, в Сиэтле прошла очередная акция протеста против расизма, а также в поддержку прав женщин. Демонстранты частично перекрыли проезжую часть и в этот момент в них въехал автомобиль. Молодая жительница Сиэтла Саммер Тейлор получила тяжелые ранения и позднее скончаласьв медицинском центре Harborview. Еще одна участница демонстраций, 32-летняя Диаз Лав из Портленда, штат Орегон, находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.

Водитель автомобиля был задержан.