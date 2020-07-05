Токио, , 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает телеканала NHK.

На данный момент медики подтверждают гибель 16 человек. Ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.

В ряде районов на юго-западе Японии выпало более 400 мм осадков. В префектурах Кумамото и Кагосима эвакуировали 320 тысяч человек. Несколько насчеленных пунктов в префектуре Кумамото оказались под водой из-за разлива реки. Жители спасаются от воды на крышах своих домов, оттуда их эвакуируют вертолетами.

В район бедствия стянуты дополнительные силы пожарных, выполняющих в Японии функции скорой помощи, полиции, а также 10 тысяч военных сил самообороны Японии.