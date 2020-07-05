Дзержинский район, Красноярский край, , 08:26 — REGNUM Один человек погиб и ещё пятеро получил травмы в результате прохождения грозового фронта в ночь на 5 июля в палаточном лагере, расположенном в Дзержинском районе Красноярского края. Об этом 5 июля сообщает пресс-служба краевого МЧС.

По информации ведомства, на озере Маслеево, являющемся популярным местом отдыха жителей, во время сильных порывов ветра в грозу было повалено свыше десятка деревьев, которые свалились на палатки с отдыхающими и их автомобили.

«В результате происшествия 1 человек погиб, еще 5 получили травмы (в том числе 14-летний подросток)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, уточняется, что в ходе инцидента пострадали около 20 автомашин и 10 палаток. На месте инцидента проводят работы сотрудники МЧС и спасатели краевого учреждения «Спасатель», всего к работам привлечено 33 человека и 10 единиц техники.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля стало известно, что в Курагинском районе на юго-востоке Красноярского края из-за сильного дождя и шквалистого ветра без электроэнергии остались около 14 тыс. человек в 11 населённых пунктах.