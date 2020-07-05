Вена, , 08:20 — REGNUM В посольство России в Австрии не поступало обращений по поводу сообщений о том, что ранее австрийском городе Герасдорф, расположенном вблизи Вены, был убит просивший у австрийских властей политического убежища гражданин РФ. Об этом 5 июля сообщили в российском посольстве в Вене.

«Обращений не поступало. Будем проверять информацию», — приводит ТАСС сообщение представителя посольства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гражданин России, который просил политического убежища в Австрии, был убит в городе Герасдорф недалеко от столицы Вены другим гражданином РФ. В настоящее время австрийская полиция ведет выяснение обстоятельств произошедшего.