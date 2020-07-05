Луганск, , 08:04 — REGNUM Украинские силовики за сутки один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает 5 июля пресс-служба представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Обстрел велся боевиками из населенного пункта Новотошковское по населенному пункту Голубовское.

Вооруженные силы Украины выпустили по населенному пункту пятнадцать мин из миномета калибра 120 мм. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

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Напомним, в результате обстрелов территории ЛНР боевиками ВСУ в предыдущие сутки ранения получила женщина 1967 года рождения, были повреждены два жилых дома.

Отметим, ранее представители Народной Милиции Луганской Народной Республики неоднократно заявляли о размещении вооруженными силами Украины техники вблизи жилых домов на оккупированной ВСУ части республики. Кроме того, по информации НМ ЛНР украинские военные систематически препятствуют работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ чтоб воспрепятствовать фиксации ими нарушений со стороны украинских силовиков. Так, неоднократно сообщалось о сбитии беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ, а также об использовании украинскими боевиками средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).