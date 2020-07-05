Токио, , 07:37 — REGNUM Более 30 человек погибли в результате стихийных бедствий, вызванных сильными продолжительными ливнями на юго-западе Японии, передает телеканал NHK.

Телеканал отмечает, что официально подтверждена пока смерть 16 человек. Еще 17 находятся в состоянии клинической смерти. Также 13 человек пропало без вести.

Наиболее пострадавшей от наводнений и оползней оказалась префектура Кумамото, где из-за ливней произошел разлив нескольких рек. Именно в этой префектуре затопило дом престарелых, в результате чего погибли 14 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 18 погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на юго-западе Японии. 4 июля более 200 тысяч жителей префектур Кумамото и Кагосима получили предписание об обязательной эвакуации из опасных районов.

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