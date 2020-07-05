Далматово, Курганская область, , 06:11 — REGNUM В Курганской области начальник пожарно-химической станции города Далматово обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления экономической безопасности. По их данным, начальник пожарно-химической станции похитил более 189 тыс. бюджетных рублей.

Установлено, что в 2019 году на время пожароопасного сезона на станцию были приняты дополнительные сотрудники для ликвидации пожаров. Когда сезон закончился, граждане уволились, а начальник ещё месяц вносил их данные в табель учёта рабочего времени и подделывал платёжные документы. Полученные деньги начальник тратил на собственные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 («Мошенничество»).