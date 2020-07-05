Багдад, , 04:36 — REGNUM Ракетному обстрелу подверглось посольство США в столице Ирака Багдаде, передает телеканал Al Arabiya.

Сообщается, что часть выпущенных ракет была перехвачена системой ПВО Patriot. Однако несколько снарядов упали в «зеленой зоне» иракской столицы — квартала, в котором расположены правительственные здания и иностранные диппредставительства. Информации о разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня «зеленая зона» Багдада вновь попала под ракетный обстрел. Тогда несколько снарядов упало недалеко от американского посольства. Данных о жертвах или пострадавших не приводилось.

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