Москва, , 04:05 — REGNUM Результаты экспертизы по делу о ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова обнародовал телеведущий Владимир Соловьев в эфире передачи «СоловьевLIVE».

Согласно документу, на срезе подушки безопасности внедорожника Jeep Grand Cherokee, принадлежащей артисту, были обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М.О.».

Соловьев, беседуя с адвокатом семьи погибшего в аварии водителя Александром Добровинским, отказался назвать источник, поделившийся результатами экспертизы. По его словам, это составляет журналистскую тайну. По мнению адвоката экспертиза отчетливо указывает, что преступление совершил именно Ефремов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер сообщил о своей невиновности в совершении ДТП. Другие детали юрист предоставить отказался, но подчеркнул, что Ефремов «данное преступление не совершал».

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