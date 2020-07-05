Абуджа, , 03:55 — REGNUM Лодка с пассажирами перевернулась недалеко от нигерийского Лагоса, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 4 июля в Оводе-Ибеше. В результате опрокидывания лодки погибли шесть человек, еще один числится пропавшим без вести. Всего на борту судна находился 21 человек, 14 удалось спасти живыми. По предварительной версии, лодка столкнулась с неким объектом на воде, после чего перевернулась.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Татарии опрокинулись три лодки. В результате трех инцидентов погиб один человек, еще один числится пропавшим без вести.