Абуджа, 5 июля 2020, 03:55 — REGNUM Лодка с пассажирами перевернулась недалеко от нигерийского Лагоса, сообщает Синьхуа.
Сообщается, что инцидент произошел вечером 4 июля в Оводе-Ибеше. В результате опрокидывания лодки погибли шесть человек, еще один числится пропавшим без вести. Всего на борту судна находился 21 человек, 14 удалось спасти живыми. По предварительной версии, лодка столкнулась с неким объектом на воде, после чего перевернулась.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Татарии опрокинулись три лодки. В результате трех инцидентов погиб один человек, еще один числится пропавшим без вести.