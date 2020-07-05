Токио, , 02:36 — REGNUM Не менее 18 человек погибли в результате стихийных бедствий, вызванных сильными ливнями на юго-западе Японии, передает телеканал NHK.

Сообщается, что наибольшее число погибших приходится на поселок Кумамура в префектуре Кумамото. Там погибли несколько человек, проживавших в доме престарелых, который оказался затопленным из-за разлива реки. Там спасатели извлекли тела 13 погибших.

Кроме того, еще семь человек числятся пропавшими без вести. Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Спасательные операции затрудняются неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля более 200 тысяч жителей японских префектур Кумамото и Кагосима получили указание об обязательной эвакуации из-за угрозы ливней. Сильные дожди, обрушившиеся на юго-запад Японии вызвали разливы рек, наводнения и оползни.

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