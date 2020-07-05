Вена, , 02:07 — REGNUM Гражданин России был убит в городе австрийском городе Герасдорф недалеко от столицы Вены, сообщает австрийское информационного агентство.

Сообщается, что подозреваемый в убийстве уже задержан. По данным ТАСС, ссылающегося на источник в полиции Австрии, 43-летний погибший просил убежища в Австрии. Его застрелил мужчина, который также является гражданином России. Других подробностей пока не сообщается, ведется расследование.

Как сообщалоИА REGNUM, 3 июля российского гражданина Александра Игнатенко, обвиняемого в Шри-Ланке в незаконном сборе насекомых, поместили в СИЗО согласно решению суда страны. Его арестовали после того, как он вышел из больницы, где находился из-за язвы желудка.