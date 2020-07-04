Ереван, , 23:32 — REGNUM В армянском городе Гюмри, где расположена военная база Российской Федерации, нашли мертвым российского военного. Об этом сообщил РИА Новости представитель Южного военного округа (ЮВО).

По данным источника, в одном из местных домов обнаружили тело мужчины. В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

По факту смерти военного проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Воронеже на улице Циолковского было найдено тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В.

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