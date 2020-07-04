Аддис-Абеба, , 23:07 — REGNUM В Эфиопии в результате столкновений, которые произошли после убийства музыканта и политического активиста Хачалу Хундесса, погибли не менее 166 человек. Об этом сообщает Agence France-Press (AFP).

«В результате беспорядков в регионе погибли 145 гражданских лиц и 11 сотрудников сил безопасности», — сказал начальник полиции штата Оромия Гирма Гелама.

По его словам, еще 167 человек получили серьезные ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, эфиопская поп-звезда Хачалу Хундесса, который критиковал правительство в своих песнях, был застрелен вечером в воскресенье, 28 июня, в своем автомобиле в столице страны, Аддис-Абебе. Полиция задержала двух человек по подозрению в причастности к инциденту. Мотив убийства музыканта остается неясным.

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