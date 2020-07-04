Москва, , 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Нет, (расследование) не завершено, скорее всего, завершится на следующей неделе», — цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что расследование уголовного дела о ДТП с Ефремовым якобы завершено.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП на Смоленском бульваре в Москве. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автофургоном. Позднее водитель фургона скончался в больнице от полученных травм.

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