Колумбус, США, , 22:01 — REGNUM В США в штате Огайо в результате стрельбы погиб 26-летний сотрудник полиции, стрелявший в него злоумышленник покончил с собой. Об этом сообщили в полиции города Толедо.

Отмечается, что полицейский прибыл к парковке одного из магазинов города, где посетители обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина выстрелил в сотрудника, когда тот подошел к нему. В результате полицейский погиб. Стрелявший убежал в лес. Позже его нашли мертвым. По данному факту ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США в результате стрельбы в одном из ночных клубов в городе Джексон (штат Миссисипи) погиб один человек.

Инцидент произошел в клубе M-Bar Club. Подозреваемый — чернокожий мужчина — после конфликта выстрелил из пистолета в нескольких людей, после чего скрылся.

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