Баку, , 21:44 — REGNUM В столице Азербайджана Баку в результате возгорания на фабрике красок пострадали четыре человека, сообщили 4 июля в местном МЧС.

Отмечается что пожар вспыхнул на фабрике «Собсан» на территории Бинагадинского района. Общая площадь возгорания составляет 700 кв м.

На месте происшествия работают спасатели. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2019 года в Баку в результате пожара на территории рынка строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе пострадали два человека. Возгорание произошло в одном из магазинов оптового рынка.

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