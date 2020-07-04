Нур-Султан, , 20:56 — REGNUM По меньшей мере пятнадцать человек умерло в двух областях Казахстана от отравления контрафактным алкоголем, 4 июля сообщает пресс-служба МВД государства.

С 3 по 4 июля в городе Аркалык Костанайской области в реанимационное отделение больницы были доставлены 13 человек с диагнозом «токсическое действие этанола». После 11 из них скончались.

Кроме того, в это же время в поселке Жана-Кийма Жаксынского района Акмолинской области по схожим причинам умерло 4 человека. В настоящее время по факту гибели людей начаты досудебные расследования.

Полицейские задержали троих подозреваемых в производстве и продаже кустарных спиртных напитков. Также сотрудники полиции нашли цех, в котором разливали алкоголь. Большую часть продукцию преступники успели реализовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Турции сотрудники правоохранительных органов изъяли более 1 тыс. литров некачественного алкоголя.

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