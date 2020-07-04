Новый Орлеан, США, , 20:49 — REGNUM В США в результате стрельбы в одном из ночных клубов в городе Джексон (штат Миссисипи) погиб один человек, сообщает 4 июля Associated Press.

Отмечается, что инцидент произошел в клубе M-Bar Club. Подозреваемый — чернокожий мужчина — после конфликта выстрелил из пистолета в нескольких людей, после чего скрылся.

В результате погиб один человек, еще трое пострадали. На месте происшествия работают полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в результате стрельбы в одном из ночных клубов в американском штате Техас погибли не менее двух человек, еще пять человек получили ранения. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

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