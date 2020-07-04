Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Автомобиль, за рулем которого находился мужчина, протаранил группу протестующих в американском штате Вашингтон. Об этом 4 июля сообщил официальный представитель полиции штата Вашингтон Рик Джонсон на своей странице в соцсети Twitter.

Автомобиль

По его словам, ДТП произошло в ночь на субботу в городе Сиэтл.

«Автомобиль … сбил несколько пешеходов на автостраде, — написал он. — Двое были госпитализированы в Harborview».

Отмечается, что мужчину, подозреваемого в данном происшествии, уже задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, волну акций протеста против расизма и жестокости полиции сначала в США, в затем и во всём мире, вызвала гибель Джорджа Флойда при задержании его полицией. Девизом движения стал лозунг Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»).

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