Перт, Австралия, , 20:30 — REGNUM В результате падения вертолета недалеко от населенного пункта Брум в штате Западная Австралия погибли два человека — девочка 11 лет и мужчина, 4 июля сообщается на странице Facebook полиции округа Кимберли.

При инциденте пострадал еще один ребенок и взрослый. В настоящее время они находятся в критическом состоянии в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля из-за крушения небольшого самолета в американском штате Юта погибло не менее четырех пассажиров воздушного судна.

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