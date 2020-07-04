Красноярск, , 19:12 — REGNUM Природный пожар на площади 4,8 га вспыхнул в Енисейском районе Красноярского края. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает региональное МЧС.

ЧП произошло в районе деревни Айдара.

«Сотрудники МЧС оказывают помощь в тушении природного пожара… — говорится в сообщении. — Его обнаружили сегодня, 4 июля, при помощи космического мониторинга».

Отмечается, что населенный пункт расположен в труднодоступном месте, поэтому на место ЧП вертолетом Ми-8 были доставлены 13 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в России число очагов природных пожаров в текущем году снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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